Bankalar yarışa girdi 5.250 TL’ye kadar promosyon! İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBDV promosyon detayları
Emeklileri müşterisi yapmak için yarışan bankalar promosyon kampanyalarını güncelledi. Ödeme miktarını da arttıran bankalar, imzayı atan emekliye toplam 5.250 TL’ye kadar promosyon imkanlar sağlanıyor. İşte bankaların güncel emekli promosyonları...
Bankalar, emekliler için promosyon kampanyalarını peş peşe açıklıyor. Milyonlarca emekli, maaşlarını anlaştıkları bankadan 3 yıl alma taahhüdü vererek bankalardan promosyon alabiliyor.
Peki 2022 emekli maaşı banka promosyonu ne kadar? Haber Global'in haberine göre işte bankaların güncel emekli promosyonları…
İŞ BANKASI
Emeklilere 2 bin 500 TL’ye varan promosyon sunuyor. Ayrıca maaşını bankaya taşıyanlar 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan kazanırken, ek Maximum kartları da aidatsız kullanma fırsatı yakalıyor. Kampanya, 30 Haziran’a kadara maaşını bankaya taşıyanlar için geçerli olacak.
YAPI KREDİ
30 Nisan’a kadar süren kampanyayla maaşını bankaya yatıranlara 2 bin 750 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Kampanya kapsamında emekli yakınlarının emekli maaşlarının bankaya taşınmasını sağlayanlara, her bir kişi için 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL’ye varan nakit ödül veriliyor.