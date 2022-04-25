Bankalar yarışa girdi 5.250 TL’ye kadar promosyon! İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBDV promosyon detayları

YAPI KREDİ

30 Nisan’a kadar süren kampanyayla maaşını bankaya yatıranlara 2 bin 750 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Kampanya kapsamında emekli yakınlarının emekli maaşlarının bankaya taşınmasını sağlayanlara, her bir kişi için 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL’ye varan nakit ödül veriliyor.