Bankalar resmen yarışa girdi! Emekliye yüksek promosyon fırsatı: 6 bin 500 liraya kadar çıkıyor
Emekli maaşlarına yapılan yüzde 42.35'lik zam sonrası promosyon güncellemelerini mevcut müşterilere de yansıtmaya başlayan bankalar emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6.500 liraya varan promosyon fırsatı sunuyor.
Emekli maaşlarına yapılan yüzde 42.35'lik artışla birlikte bankalar promosyon yarışına girdi.
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Bankalar emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6.500 liraya varan promosyon fırsatı sunuyor.
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Promosyon ödemelerinde yapılan artışlar emeklilere daha önce aldıkları banka promosyonunu da güncelleme fırsatı getirdi.
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Mevcut müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar talep edilmesi halinde promosyon rakamını güncelliyor.
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