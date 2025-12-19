Bankalar resmen coştu arttıran arttırana! Emekli bayram edecek direk hesaba yatacak
Bankalar, emekli maaşını kendi bankalarına taşıyanlara güncellenmiş emekli promosyon kampanyaları ile avantajlar sunuyor. Aralık ayında promosyon tutarlarında son durum ne? En çok promosyon veren banka hangisi?
Emekli promosyonlarında aralık ayının gelmesi ile rakamlar güncellendi. İşte banka banka son liste...
YAPI KREDİ
19 Eylül 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler, 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödeniyor.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödeniyor.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödeniyor.
QNB
Maaşını 3 yıl boyunca QNB aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 31.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre koşulsuz 20.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ödeme yapılıyor.
İhtiyaç Kredisi başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 100.000 TL ihtiyaç kredi kullanımında ek 2.500 TL nakit sağlanıyor. Ek hesap başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit veriliyor. Ek hesabı bulunan müşteriler 08.10.2025 tarihinden sonra promosyon talebi yapılmadan önce minimum 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit ödül fırsatından faydalanabiliyor. Kampanya, 8 Ekim 2025- 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli.
İŞ BANKASI
İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Banka ayrıca 9.000 TL’ye varan ek promosyon sağlıyor. Emekli Promosyon Kampanyası, 1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli.