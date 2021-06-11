Bandırma sahilinde kirliliğin ulaştığı boyut! Kumun rengi siyaha boyandı

Ergöz, "Kirlilik yılların birikimi. Bandırma'ya çok yakın bir yerde organize sanayi bölgesi kurulmak isteniyor. Burada bir tarım arazisi söz konusu. Tarımın önemini pandemi gösterdi. Bu tarım arazileri üzerine sanayi yapılması çevremizi daha da kirletecek" diye konuştu.