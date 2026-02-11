"Bana Bak!" diyerek başladı, Sedat Peker'e seslendi! Haluk Levent'ten beklenmedik çıkış
Sedat Peker’in bir ankette “en güvenilir isim” olarak öne çıkmasının ardından Haluk Levent’ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Levent, AHBAP’ın ilk dönemlerinde yaptıkları yardımlarla ilgili çarpıcı bir detayı paylaştı. Bakın Sedat Peker'e nasıl seslendi...
AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Levent, derneğin ilk kurulduğu dönemlerde yardım götürmek istedikleri bazı yerlere kendilerinden önce destek ulaştırıldığını belirtti. Yıllar sonra bu yardımların kim tarafından yapıldığını öğrendiğini söyleyen Levent’in sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çarpıcı açıklamadaki Sedat Peker detayı herkesi şaşkına çevirdi.
Yapılan bir ankette siyaset ve kurumların dışında Sedat Peker'in Türkiye'nin en güvenilir ismi olarak gösterilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, dikkat çeken ifadeler kullandı.
AHBAP'ı ilk kurduğu dönemde yardım götürmek istediği bazı yerlerde ihtiyaçların daha önce karşılandığını fark ettiğini belirten Haluk Levent:
"Bana bak Sedat Peker" diye başladığı konuşmasında "AHBAP'ı ilk kurduğumda yardım etmek için gitmek istediğim yerlerin yarısına önceden yardım yapılmış oluyordu.