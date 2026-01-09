Bambaşka biri oldu! Onur Büyüktopçu tam 40 kilo verdi işte formülü...
Kiralık Aşk dizisindeki rolü ile hafızalara kazınan Onur Büyüktopçu son günlerde yakaladığı formu ile gündem oldu.
Başarılı oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, son dönemde verdiği 40 kiloyla büyük bir değişim geçirdi. Kiralık Aşk, Lise Defteri ve Çift Kişilik Oda gibi popüler dizilerdeki performansıyla tanınan Büyüktopçu, geçtiğimiz akşam katıldığı bir davette yeni halini sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
Geçtiğimiz aylarda yaşadığı fiziksel değişim hakkında samimi açıklamalarda bulunan Onur Büyüktopçu, kilolarından dolayı depresyona girdiğini belirtmişti.
"Elimde hamburgerle aynaya bakarken 'Bu böyle olmayacak' dedim ve ardından gelen 8 ayda 28 kilo verdim. Artık içimden 'Onur Büyüktopçu'nun 'Büyük'ü çıktı, 'Topçu'su kaldı!" diyerek değişim sürecini anlattı.
Zayıflamanın bazı zorlukları olduğuna da değinen oyuncu, "Zayıflamak bana pahalıya patladı. Bütün gardırobumu değiştirmek zorunda kaldım," dedi.