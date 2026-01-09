Bambaşka biri oldu! Onur Büyüktopçu tam 40 kilo verdi işte formülü...

Başarılı oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, son dönemde verdiği 40 kiloyla büyük bir değişim geçirdi. Kiralık Aşk, Lise Defteri ve Çift Kişilik Oda gibi popüler dizilerdeki performansıyla tanınan Büyüktopçu, geçtiğimiz akşam katıldığı bir davette yeni halini sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.