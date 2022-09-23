Baltayla kapıya geldi! Kiracı kadın 'üstüme saldıracaktı' dedi, ev sahibi bambaşka konuştu
ANTALYA'da kiracı kadın, ev sahibiyle yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. İddiaya göre ev sahibi, kiracılarının oturduğu evinin kapısına balta ile saldırdı. Kiracıları tarafından polise şikayet edilen ev sahibi ise bambaşka konuştu.
Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi’ndeki bir apartmanda 7 yıldır kiracı olarak oturan Ali (29)-Sevda (26) Kaplan çifti, ev sahibi Mehmet G. tarafından evden çıkmadıkları gerekçesiyle kapılarının baltayla kırıldığını iddia ederek polise şikayette bulundu.
Kirayı 2 katına çıkardı
Ev kirasının birkaç ay içerisinde bin 150 lirayken önce 2 bin 250 liraya, ardından 3 bin liraya çıkartıldığını anlatan Sevda Kaplan, “Biz 3 bin lirayı kabul ettik ancak uygun bir ev bulursak çıkacağımızı söyledik. Konu kapanmıştı. Ardından yine bize psikolojik baskılar oluşturmaya başladı. Çıkacağımızı ancak idare etmeleri gerektiğini, olmazsa da noterden ihbarname çekilmesini ve bu süreç içerisinde kendimize ev bakmayı düşündük.
"Üstüme saldıracak gibi duruyordu"
-Ardından annesini getirmek istediğini söyledi. Biz de ona başka ev kiralaması ve bir kısmını kendimiz ödeyeceğimizin teklifini sunduk. Onu da kabul etti. Fakat dün eşimle telefonda tartışmışlar. İki dakika sonra kapım çaldı. Açtığımda üstüme saldıracak gibi duruyordu.
"Baltayla vurmaya başladı"
Baltayı görünce kapıyı kapatmaya çalıştım. O da açmaya çalıştı. Kapıyı kapatıp 4 yaşındaki çocuğumla odaya geçtim. Ben kapıyı kapatır kapatmaz baltayla kapıya vurmaya başladı. O sırada binadaki diğer komşular müdahale etti. Ben eğer o kapıyı kapatmasaydım, bana da bir şey yapacaktı. Çünkü gözü dönmüştü” dedi.