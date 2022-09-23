Baltayla kapıya geldi! Kiracı kadın 'üstüme saldıracaktı' dedi, ev sahibi bambaşka konuştu

"Baltayla vurmaya başladı"

Baltayı görünce kapıyı kapatmaya çalıştım. O da açmaya çalıştı. Kapıyı kapatıp 4 yaşındaki çocuğumla odaya geçtim. Ben kapıyı kapatır kapatmaz baltayla kapıya vurmaya başladı. O sırada binadaki diğer komşular müdahale etti. Ben eğer o kapıyı kapatmasaydım, bana da bir şey yapacaktı. Çünkü gözü dönmüştü” dedi.