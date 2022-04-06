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Baltalı sapık jiletli tellerden atlayıp siteye gitti! Aleyna Tilki'ye kabusu yaşattı: Meğer evin...

Baltalı sapık jiletli tellerden atlayıp siteye gitti! Aleyna Tilki'ye kabusu yaşattı: Meğer evin...

Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren 22 yaşındaki Aleyna Tilki'nin açtığı davada şaşırtan detaylar ortaya çıktı.

Baltalı sapık jiletli tellerden atlayıp siteye gitti! Aleyna Tilki'ye kabusu yaşattı: Meğer evin...

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel'in kabusu yaşadığı olay 29 Aralık 2021 günü İstanbul Üsküdar'da meydana geldi. 

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Baltalı sapık jiletli tellerden atlayıp siteye gitti! Aleyna Tilki'ye kabusu yaşattı: Meğer evin...

Takıntılı hayran Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye jiletli tellerden atlayıp girdi.

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Baltalı sapık jiletli tellerden atlayıp siteye gitti! Aleyna Tilki'ye kabusu yaşattı: Meğer evin...

Taciz mesajlarıyla huzur kaçıran saplantılı hayran Muhammed Erkam A. ünlü şarkıcının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

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Baltalı sapık jiletli tellerden atlayıp siteye gitti! Aleyna Tilki'ye kabusu yaşattı: Meğer evin...

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen takıntılı hayran, dövüş sporuyla ilgilendiğini belirtti. 

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