Baltalı sapık jiletli tellerden atlayıp siteye gitti! Aleyna Tilki'ye kabusu yaşattı: Meğer evin...
Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren 22 yaşındaki Aleyna Tilki'nin açtığı davada şaşırtan detaylar ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel'in kabusu yaşadığı olay 29 Aralık 2021 günü İstanbul Üsküdar'da meydana geldi.
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Takıntılı hayran Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye jiletli tellerden atlayıp girdi.
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Taciz mesajlarıyla huzur kaçıran saplantılı hayran Muhammed Erkam A. ünlü şarkıcının şikayeti üzerine gözaltına alındı.
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Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen takıntılı hayran, dövüş sporuyla ilgilendiğini belirtti.
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