Baltalı dehşet! Eşi affetse de mahkeme affetmedi: Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine hapis şoku

Duruşmada savunma yapan sanık Yusuf Bazancir, olay günü eşiyle telefonda tartıştıklarını belirterek, ‘’Eve gittiğimde eşim kapıyı açmadı, bana öfkeliydi. Ben de kapıyı açması için çok ısrarcı oldum, zaten düzenli olarak sinir ilaçları kullanıyorum." dedi.