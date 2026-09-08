Ballon d’Or 2026 adayları belli oldu! Messi, Mbappe ve Lamine Yamal listede mi?

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d’Or için 2026 adayları açıklandı. France Football ve UEFA organizasyonunda düzenlenecek törende erkeklerde yılın futbolcusu ödülü için 30 isim yarışacak. Peki, 2026 Ballon d’Or adayları kimler? Lionel Messi aday gösterildi mi? Kylian Mbappe ve Lamine Yamal listede mi? Cristiano Ronaldo neden yok? Ballon d’Or ne zaman verilecek? İşte açıklanan liste…

BALLON D’OR 2026 ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

Evet. 2026 Ballon d’Or erkekler kategorisinin 30 kişilik aday listesi 8 Eylül’de açıklandı. Listede Avrupa’nın önde gelen liglerinin yanı sıra ABD ve Suudi Arabistan’da forma giyen futbolcular da bulunuyor. 2025 yılında ödülü kazanan Ousmane Dembélé de unvanını korumak için yeniden adaylar arasında yer aldı.

2026 BALLON D’OR ADAYLARI KİMLER?

UEFA’nın yayımladığı resmi listeye göre erkeklerde 2026 Ballon d’Or adayları şöyle:

Jude Bellingham – Real Madrid

Pau Cubarsí – Barcelona

Marc Cucurella – Chelsea / Real Madrid

Ousmane Dembélé – Paris Saint-Germain

Luis Díaz – Bayern Münih

Bruno Fernandes – Manchester United

Gabriel Magalhães – Arsenal

Erling Haaland – Manchester City

Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain

Harry Kane – Bayern Münih

Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain

Lamine Yamal – Barcelona

Sadio Mané – Al-Nassr

Marquinhos – Paris Saint-Germain

Lautaro Martínez – Inter

Kylian Mbappé – Real Madrid

Nuno Mendes – Paris Saint-Germain

Lionel Messi – Inter Miami

João Neves – Paris Saint-Germain

Michael Olise – Bayern Münih

Willian Pacho – Paris Saint-Germain

Julián Quiñones – Al-Qadsiah

Declan Rice – Arsenal

Rodri – Manchester City / Barcelona

Fabián Ruiz – Paris Saint-Germain

William Saliba – Arsenal

Ferran Torres – Barcelona / Paris Saint-Germain

Dayot Upamecano – Paris Saint-Germain

Vinícius Júnior – Real Madrid

Vitinha – Paris Saint-Germain

LIONEL MESSI BALLON D’OR 2026 ADAYI MI?

Evet. Lionel Messi, 2026 Ballon d’Or adayları arasında yer alıyor. Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız, iki yıllık aranın ardından yeniden Ballon d’Or'un 30 kişilik listesine girdi. Kariyerinde 8 Ballon d’Or ödülü bulunan Messi, son olarak 2023 yılında ödülün sahibi olmuştu. 2026’da kazanması halinde kariyerindeki 9. Ballon d’Or ödülünü elde edecek.

MBAPPE BALLON D’OR 2026 ADAYI MI?

Evet. Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe de 30 kişilik aday listesinde. Fransız yıldız, 2025-2026 sezonundaki kulüp performansının yanı sıra 2026 Dünya Kupası’ndaki performansıyla da Ballon d’Or yarışının dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Mbappe, Dünya Kupası’nda attığı gollerle turnuva tarihinin en golcü oyuncusu konumuna yükselmişti.

LAMINE YAMAL BALLON D’OR 2026 ADAYI MI?

Evet. Barcelona’nın 19 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, erkekler Ballon d’Or ödülünün yanı sıra Yılın Genç Oyuncusu ödülüne de aday gösterildi. Yamal, İspanya’nın 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunda gösterdiği performans ve Barcelona ile elde ettiği başarıların ardından Ballon d’Or yarışının öne çıkan adaylarından biri olarak gösteriliyor.

CRISTIANO RONALDO BALLON D’OR ADAYLARI ARASINDA MI?

Hayır. Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, 2026 Ballon d’Or adayları arasında bulunmuyor. Portekizli yıldızın Ballon d’Or aday listesindeki yokluğu böylece devam etti. Ronaldo son olarak 2022 yılında Ballon d’Or adayları arasında yer almıştı.

BALLON D’OR 2026 NE ZAMAN, NEREDE VERİLECEK?

2026 Ballon d’Or ödül töreni 26 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Tören bu yıl ilk kez İngiltere’nin başkenti Londra’daki London Palladium Theatre’da düzenlenecek. Organizasyonun Londra’ya taşınması, Ballon d’Or'un 70. yıl dönümü ve ödülün 1956’daki ilk sahibi İngiliz futbolcu Stanley Matthews’a atıf taşıyor.

BALLON D’OR 2026 FAVORİLERİ KİMLER?

Aday listesinin açıklanmasının ardından Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Rodri ve Lionel Messi ödül yarışında öne çıkarılan isimler arasında bulunuyor. Kazanan isim, France Football tarafından belirlenen uluslararası gazetecilerin oyları sonucunda belli olacak. Erkekler Ballon d’Or oylamasında FIFA dünya sıralamasındaki ilk 100 ülkeden seçilen gazeteciler oy kullanıyor.