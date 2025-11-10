Balıklıgöl'de tatil yoğunluğu! Çevre iller o bölgeye akın etti...
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ara tatil dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Şanlıurfa - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ara tatil dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ara tatil dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, eğitime verilen bir haftalık arayı fırsat bilen ziyaretçileri ağırlıyor.
Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan mekanı ziyaret ediyor.