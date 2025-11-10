BIST 10.803
Balıklıgöl'de tatil yoğunluğu! Çevre iller o bölgeye akın etti...

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ara tatil dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Balıklıgöl'de tatil yoğunluğu! Çevre iller o bölgeye akın etti... - Resim: 1

Balıklıgöl'de tatil yoğunluğu! Çevre iller o bölgeye akın etti... - Resim: 2

Balıklıgöl'de tatil yoğunluğu! Çevre iller o bölgeye akın etti... - Resim: 3

Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, eğitime verilen bir haftalık arayı fırsat bilen ziyaretçileri ağırlıyor.

Balıklıgöl'de tatil yoğunluğu! Çevre iller o bölgeye akın etti... - Resim: 4

Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan mekanı ziyaret ediyor.

