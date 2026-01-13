BIST 12.330
Balıklı Rum Hastanesi davası: Dört sanık tahliye edildi

İstanbul'da bulunan Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde yapıldığı öne sürülen usulsüz reçete işlemlerine ilişkin soruşturmada tutuklu dört sanık tahliye edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; 2017-2021 yılları arasında kayıt yapılmadan bazı hastaların muayene edilmiş gibi gösterildiği, kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar dahil olmak üzere çok sayıda sahte reçete düzenlendiği ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 112 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya dördü tutuklu beş sanık ile tarafların avukatları katıldı.

 Duruşmada savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu dört sanığın tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

 İDDİANAMEDEN

 Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete düzenlenerek kamu kurumlarının zarara uğratıldığı iddiasıyla aralarında doktor, tıbbi sekreter ve eczane çalışanlarının da bulunduğu beş şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.

 Hazırlanan iddianamede, sanıkların gerçeğe aykırı reçeteler düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Balıklı Rum Hastanesi Vakfı'nı maddi zarara uğrattıkları ileri sürüldü. İddianamede, hastaların bilgisi ve onayı olmaksızın adlarına reçete yazıldığı, reçeteye tabi ilaçların ise mevzuata aykırı yöntemlerle temin edildiği kaydedilmişti.

 Savcılık makamınca düzenlenen dilekçede; hastanede görevli Prof. Dr. Ayten E., tıbbi sekreter/sağlık personeli Nazan D., eczane kalfası Resul Ç. ile diğer sanıkların, birlikte hareket ederek sahte reçete düzenledikleri ve bu yolla resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri öne sürülmüştü. Eylemler nedeniyle başta müşteki hastane olmak üzere çok sayıda kişi ve kurumun zarara uğratıldığı vurgulanmıştı.

