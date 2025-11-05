BIST 10.955
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi afet bölgesi ilan edildi

AFAD'ın kararıyla, iki kez 6.1'lik depremle sallanan sık sık depremlerin yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin, 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

Deprem tedbirleri devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından önemli bir karar alındı. 

SINDIRGI 'AFET BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ

6.1 büyüklüğünde depremlerle sarsılan ve deprem fırtınası altındaki Balıkesir'in Sındırgı ilçesi için 'afet bölgesi' kararı geldi.

6.1 büyüklüğündeki ilk deprem tarihi olan 10 Ağustos’tan bu yana Sındırgı'da 15 bin 300'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

"SAHADA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, kararla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi: 

Konuşmakla vakit kaybetmedik; planlı, hızlı ve kararlı biçimde, devletimizin tüm kurumları ve teşkilatımızla birlikte sahada çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz.

Hasar tespit çalışmalarının ivedilikle tamamlanmasıyla birlikte, tüm imkânlarımızla sahada çalışmaya devam ediyoruz.

BÖLGEDE ARTÇI HAREKETLİLİK 

Son aylarda art arda yaşanan depremlerle gündem olan Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihinde 6.1 büyüklüğünde sarsıntılar meydana gelmişti. 

Sarsıntıların ardından bölgede artçı hareketlilik sürüyor.

SINDIRGI BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaşırken, Balıkesir'den de geçtiğimiz günlerde bir deprem haberi daha gelmişti. 

4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 23.23'te merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. 

Depremin 4.91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenmişti. 

Sındırgı, aynı gün gündüz saatlerinde ise 4.9 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. 

