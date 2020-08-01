Balıkesir'in Cunda Adası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu

"Pandemi kuralları gereği bu yoğunluğu karşılayamıyoruz" diyen Derya Küçük, "Cunda Adası geçtiğimiz yıla nazaran bu yıl Kurban Bayramı'nı koronavirüs salgını nedeniyle biraz daha az yoğunlukta geçirse de bu yıl da bayramda çok kalabalık. Bayram ekonomik anlamda ada esnafı için çok güzel geçiyor." diye konuştu.