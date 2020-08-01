Balıkesir'in Cunda Adası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Alibey (Cunda) Adası, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların yoğun talebi nedeniyle doldu taştı.
Bayramı fırsat bilen tatilcilerin gelişiyle restoran ve kafeleriyle ünlü Cunda Adası son yılların en yoğun günlerini yaşıyor. Bayramın ilk gününde restoran ve kafelerde yer bulmakta güçlük çekilirken kalabalık nedeniyle Cunda sahilinde adım atacak yer kalmadı.
Adada bulunan otel ve pansiyonlardaki doluluk oranlarının son yılların en yüksek seviyelerine ulaştığı bildirildi. Henüz bayramın ilk günü olmasına rağmen yoğunluğun bayram süresince devam etmesi bekleniyor.
İşletmeciler durumdan memnun
Cunda Adası'nda esnaflık yapan Derya Küçük, adanın ve Ayvalık'ın bugünlerde çok kalabalık olduğunu belirterek, "Biz, günlük tekneyle gezi turları düzenliyoruz. Kovid-19 önlemleri nedeniyle teknemize sadece 30 kişi alabiliyoruz. Tüm gezi teknelerinde yolcu kapasiteleri neredeyse yarı yarıya düşürüldü. Buna rağmen bayramda yoğun bir ilgi görüyoruz." dedi.
"Pandemi kuralları gereği bu yoğunluğu karşılayamıyoruz" diyen Derya Küçük, "Cunda Adası geçtiğimiz yıla nazaran bu yıl Kurban Bayramı'nı koronavirüs salgını nedeniyle biraz daha az yoğunlukta geçirse de bu yıl da bayramda çok kalabalık. Bayram ekonomik anlamda ada esnafı için çok güzel geçiyor." diye konuştu.