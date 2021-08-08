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Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 14 kişi öldü 18 kişi yaralandı

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 14 kişi öldü 18 kişi yaralandı

BALIKESİR-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Acı haberi Balıkesir Valiliği duyurdu.

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 14 kişi öldü 18 kişi yaralandı

Balıkesir'den kahreden haber geldi. Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Acı haberi Balıkesir Valiliği duyurdu. Balıkesir Valiliği'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

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Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 14 kişi öldü 18 kişi yaralandı

"08.08.2021 Pazar günü saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında,

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Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 14 kişi öldü 18 kişi yaralandı

maalesef 11 vatandaşımız kaza mahalinde, 3 vatandaşımız hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetmiş, 18 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

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Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 14 kişi öldü 18 kişi yaralandı
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