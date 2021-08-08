Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 14 kişi öldü 18 kişi yaralandı

Balıkesir'den kahreden haber geldi. Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Acı haberi Balıkesir Valiliği duyurdu. Balıkesir Valiliği'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: