Balıkesir'de yeni deprem oldu! Panik yaşandı, AFAD duyurdu

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bölgede sarsıntılar sürüyor. Sındırgı ilçesinde saat 12.06'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BALIKESİR Sındırgı ilçesinde saat 12.06'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.1 büyüklüğündeki depremin etkisinde olan Balıkesir halkı depremle büyük korku yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğündeki deprem yerin 10.19 km derinliğinde meydana geldi. Kentte dün akşam saatlerinde de deprem meydana geldi.

İşte kaydedilen son 3 depremin büyüklüğü: