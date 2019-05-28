Balıkesir'de uyuşturucu kabusu 2 kişi öldü 3 kişi komada
İhlas Haber Ajansı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen 5 arkadaştan 2'si evlerinin yakınındaki inşaatta ölü bulundu. Hastaneye kaldırılan 3 arkadaş ise ölüm kalım savaşı veriyor.
BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde 5 arkadaşın uyuşturucu alması sonrası 2 kişinin öldüğü, hayati tehlikeleri bulunan 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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Ali Rıza S., Yiğit T., B.U., C.S. ve D.E. isimli arkadaşlar uyuşturucu hap aldıktan sonra fenalaştı.
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Ali Rıza S. ve Yiğit T. hayatını kaybederken, diğer 3 kişi ise Ayvalık Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.
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Olayla ilgili jandarmanın tahkikatının sürdüğü belirtildi.
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