Balıkesir'de uyuşturucu kabusu 2 kişi öldü 3 kişi komada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de uyuşturucu kabusu 2 kişi öldü 3 kişi komada

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen 5 arkadaştan 2'si evlerinin yakınındaki inşaatta ölü bulundu. Hastaneye kaldırılan 3 arkadaş ise ölüm kalım savaşı veriyor.

Balıkesir'de uyuşturucu kabusu 2 kişi öldü 3 kişi komada - Sayfa 1

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde 5 arkadaşın uyuşturucu alması sonrası 2 kişinin öldüğü, hayati tehlikeleri bulunan 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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Balıkesir'de uyuşturucu kabusu 2 kişi öldü 3 kişi komada - Sayfa 2

Ali Rıza S., Yiğit T., B.U., C.S. ve D.E. isimli arkadaşlar uyuşturucu hap aldıktan sonra fenalaştı.

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Balıkesir'de uyuşturucu kabusu 2 kişi öldü 3 kişi komada - Sayfa 3

Ali Rıza S. ve Yiğit T. hayatını kaybederken, diğer 3 kişi ise Ayvalık Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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Balıkesir'de uyuşturucu kabusu 2 kişi öldü 3 kişi komada - Sayfa 4

Olayla ilgili jandarmanın tahkikatının sürdüğü belirtildi.

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