Balıkesir'de üvey baba iğrençliği! 'Çığlığımı kimse duymadı' sözünde korkunç gerçek
BALIKESİR'de üvey babanın yaptığı iğrençlikler ortaya çıktı. Küçükken evlatlık alınan 13 yaşındaki kız çocuğu, 'Benim çığlığımı kimse duymadı' sözleriyle cinsel istismara uğradığını anlattı. Üvey baba beraat edince istismarla mücadele derneklerinden tepki geldi. Biyoloji baba ise bakın neden çocuğunu evlatlık vermiş...
İddialara göre; Kezban-Osman Y. çifti, 2009 yılında, o tarihte 16 aylık olan Y., adlı kız çocuğunu biyolojik baba Murat S.'den evlatlık aldı. 8 yıl evli kalan çift, 2017 yılında boşandı. Bir yıl sonra ise, Kezban S., Y.'nin biyolojik babası Murat S. ile evlendi.
Çığlık sesi duyunca...: Şu an 13 yaşında olan Y., geçen ocak ayında gittiği anneannesinin evinde duyduğu çığlık sesi üzerine, "Benim çığlığımı kimse duymadı" dedi.
2 yıl boyunca...
Anneanne ile dedenin ne olduğunu sorduğu çocuk, üvey babası Osman Y.'nin 8 yaşından 10 yaşına kadar kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.
İlk duruşmada tahliye ikincide beraat
51 yaşındaki üvey baba gözaltına alınıp, tutuklandı. Ancak Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. İkinci duruşmada da beraat ettirildi.