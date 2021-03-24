Balıkesir'de üvey baba iğrençliği! 'Çığlığımı kimse duymadı' sözünde korkunç gerçek

İddialara göre; Kezban-Osman Y. çifti, 2009 yılında, o tarihte 16 aylık olan Y., adlı kız çocuğunu biyolojik baba Murat S.'den evlatlık aldı. 8 yıl evli kalan çift, 2017 yılında boşandı. Bir yıl sonra ise, Kezban S., Y.'nin biyolojik babası Murat S. ile evlendi.