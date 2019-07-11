Balıkesir'de şehrin göbeğinde şiddetli hortum paniğe neden oldu
BALIKESİR 'in Ayvalık ilçesinde şiddetli yağmur sırasında aniden ortaya çıkan hortum ilçe merkezinde büyük çapta hasara neden oldu. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olayda dükkanlarda maddi hasar oluştu.
Ayvalık ilçesinde sadece 5 dakika etkili olan şiddetli yağmur kentte hayatını olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur esnasında ortaya çıkan hortum denize cephesi olan dükkanların camlarını kırdı, çatılarını uçurdu.
Cumhuriyet Meydanı ile Sefa Mahallesi arasında etkili olan hortum, bu bölgelerde bulunan deniz kıyısındaki kafeteryalarla, ana cadde üzerindeki iş yerlerinin önündeki saçak ve gölgelikleri uçurdu.
Ayvalık Meteoroloji İstasyonu’nun karşısında bulunan marinada ağaçları deviren hortum, Altınova Mahallesi ile Sahilkent Mahallesi’nde park halindeki otomobillerin üzerine ağaçları devirdi.
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Bu bölgelerde de birçok yazlık iş yerlerinde maddi hasarlar açılırken, enerji nakil hatlarındaki tellerin kopması sonucunda; Altınova ile Sahilkent Mahallesi’nde halen daha enerji kesintisi bulunuyor.