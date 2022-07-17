Balıkesir'de orman yangın! Rüzgar yangını iyice büyüttü

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü.

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İlçeye bağlı kırsal Karagöz Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.

İhbar üzerine bölgeye 7 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Valilikten açıklama

Balıkesir Valiliği'nden orman yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, "Yangına 6 helikopter, 5 uçak olmak üzere 11 hava unsuruyla müdahale gerçekleşmektedir. Karadan ise 26 arazöz, 9 su ikmal aracı ve iş makineleriyle söndürme çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak(mavi tişörtlü), bölgede söndürme çalışmalarını takip ediyor.