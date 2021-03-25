Balıkesir'de mutfakta hobi olarak üretime başladı! ABD Almanya sıraya girdi
BALIKESİR'de hobi olarak mutfakta başladıkları işte iki kuzen, dünyaya satış yapıyorlar.
Balıkesirli İsmail Altaş ve Süleyman Erol isimli iki kuzen, hobi olarak geleneksel okçuluk sporu yaparken ok maliyetlerini düşürmek için ok yapımına başladılar. İlk önce evlerinin mutfağında, bodrumunda ve balkonunda ok imalatı yapan İsmail Altaş ve Süleyman Erol, imalat ağını genişleterek 100 metrekarelik atölyede üretimlerine devam ediyor.
İki kuzen kurdukları atölyede ok yapımının haricinde geleneksel okçulukta kullanılan giysi üretimi ve tedarikini de isteyenlere sağlıyor. İki kuzen yaptıkları ürünleri dünyanın dört bir yanına göndererek bir nevi kültür ve turizm elçisi olarak da hem Balıkesir’i, hem de Türkiye’yi dünyanın dört bir yanına tanıttıklarını ifade ediyor. Kuzenler ayrıca bünyesinde yer aldıkları dernek vasıtasıyla da genç nesillere ata sporunu da öğretmek ve tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiriyorlar.
Geleneksel okçuluk sporuyla uğraşan Süleyman Erol kurdukları atölyede yaptıkları ok imalatıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 100 metrekarelik bir atölyede üretim yapıyoruz. Atölyemiz 100 metrekare ama şu anda dünyanın 14-15 ülkesine bu ufak atölyeden malzeme gitmekte. Bu ülkeler neresi? Fransa’ya gönderiyoruz, Almanya’ya, Amerika’ya, Suudi Arabistan kraliyet ailesine gönderdik." dedi.
Malzeme gönderimine başlayan Erol "Bunun yanında Lübnan, Singapur, Endonezya, Azerbaycan, İran gibi dünyanın birçok ülkesine şu ufak atölyeden hobi olarak başladığımız işten malzeme göndermeye başladık. Ama her türlü malzemeyi gönderiyoruz geleneksel okçuluk üzerine. Bunun içinde ok var, yaylar var, geleneksel okçulukta kullanılan deri kıyafetleri var. Onun dışında geleneksel okçulukta kullanılan tüm malzemelerin imalatını ve tedarikini yapmaya başladık” diye konuştu.