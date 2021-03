Balıkesir'de mutfakta hobi olarak üretime başladı! ABD Almanya sıraya girdi

Balıkesirli İsmail Altaş ve Süleyman Erol isimli iki kuzen, hobi olarak geleneksel okçuluk sporu yaparken ok maliyetlerini düşürmek için ok yapımına başladılar. İlk önce evlerinin mutfağında, bodrumunda ve balkonunda ok imalatı yapan İsmail Altaş ve Süleyman Erol, imalat ağını genişleterek 100 metrekarelik atölyede üretimlerine devam ediyor.