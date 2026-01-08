BIST 11.965
DOLAR 43,05
EURO 50,38
ALTIN 6.136,69

Balıkesir'de lodos etkisi! Hayat felç oldu...

|
Balıkesir'de lodos etkisi! Hayat felç oldu...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Balıkesir'de lodos etkisi! Hayat felç oldu... - Resim: 1

Altınoluk Mahallesi'ndeki kordon boyunda dalgalar sahili aştı. Bu nedenle yürüyüş yolları suyla kaplandı.

16
Balıkesir'de lodos etkisi! Hayat felç oldu... - Resim: 2

Sahildeki bazı kafe ve restoranlar da deniz suyunun işletmelerin içine girmesi nedeniyle hasar gördü.

26
Balıkesir'de lodos etkisi! Hayat felç oldu... - Resim: 3

Esnaf ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

36
Balıkesir'de lodos etkisi! Hayat felç oldu... - Resim: 4

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarların açılması ve hasar tespiti için bölgeye sevk edildi.
İşyeri zarar gören işletmecilerden Savaş Can, gazetecilere, işletmeye ait oturma alanlarının ve buzdolaplarının sular altında kaldığını söyledi.
Lodos uyarısı yapılmasının ardından önlemlerini aldıklarını belirten Can şu sözleri kullandı.

46