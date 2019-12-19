Balıkesir'de köylü kadınlar kanser olan arkadaşlarına destek için saçlarını kazıttı
Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Süller köyünde yaklaşık 3 ay önce meme kanseri teşhisi sonrası ameliyat olarak sol göğsü alınan ve tedavisine başlanan Şahize Tunçel’e destek için arkadaşları saçlarını kazıttı.
Yaklaşık 20 yıldan bu yana aynı köyde yedikleri, içtikleri ayrı gitmeyen Ayten Bulut, Şehnaz Küçük, Aysel Çevik, Hatice Gezgin ve Nazmiye Çoban, aldığı kemoterapi sonucu saçları dökülmeye başlayan arkadaşları Şahize Tunçel’e onunla birlikte saçlarını kazıtarak destek oldu.
Yaklaşık 20 yıldan bu yana aynı köyde yedikleri, içtikleri ayrı gitmeyen Ayten Bulut, Şehnaz Küçük, Aysel Çevik, Hatice Gezgin ve Nazmiye Çoban, aldığı kemoterapi sonucu saçları dökülmeye başlayan arkadaşları Şahize Tunçel’e onunla birlikte saçlarını kazıtarak destek oldu.
Tunçel: “Arkadaşlarım benim için kel kalmayı göze aldı”
Kanser teşhisi öncesindeki yaşamlarına devam ettiğini belirten Şahize Tunçel’in arkadaşları, eskiden olduğu gibi yine Tunçel ile birlikte köyde traktör sürerek, salıncakta sallandılar. Arkadaşlarının kendisine destek vermek için saçlarını kestirmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Şahize Tunçel, sonuna kadar savaşarak hastalığı arkadaşlarıyla birlikte yeneceğini söyledi.