Balıkesir'de korkunç olay! Astsubay, polis sevgilisini öldürüp kendi kafasına da sıktı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesisinde korkunç bir olay yaşandı. evgililer Astsubay Burkay Urcan ile polis memuru Kübra Açar, bölgedeki tepelerde kurulu rüzgar tribünlerinin yanına çıktı. Daha sonra astsubay Urcan’ın, tabancayla polis Açar'a 3 el ateş ettikten sonra kendi kafasına sıktı. İki sevgilinin cesetleri bulundu.

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Bandırma'da astsubay Burkay Urcan (28), kız arkadaşı olduğu iddia edilen polis memuru Kübra Açar’ı (24) tabancayla öldürdükten sonra kendisini de öldürdü. Korkunç olay, 24 Haziran Cuma akşamı saat 22.00 sıralarında Yenice Mahallesi’nde rüzgar türbinlerinin bulunduğu alanda meydana geldi.

Güvenlik görevlileri silah sisi duyup kontrol edince...

İddiaya göre silah sesi duyan, rüzgar türbini tesisinde çalışan güvenlik görevlileri, alanı kontrol ettiklerinde, otomobilin yanında 2 kişinin kanlar içinde yattığını gördü. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 2 kişinin de öldüğünü belirledi.

İkisi de Bandırma'da görevli

Yapılan incelemede, cansız bedenlerin, Bandırma Jandarma'da görevli astsubay Burkay Urcan ve Bandırma Emniyetinde görevli polis memuru Kübra Açar'a ait olduğunu belirlendi. Açar ve Urcan’ın cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Önce Kübra Açar'a 3 el ateş edip sonra kafasına sıktı

Ekipler, ilk incelemede Burkay Urcan’ın, tabancayla Kübra Açar’a 3 el ateş ettikten sonra kendi başına da tek el ateş ettiğini değerlendirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.