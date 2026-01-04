BIST 11.498
Balıkesir'de kaybolan Elif Kumal'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 33 yaşındaki Elif Kumal, kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Elif Kumal için başlatılan arama çalışması 8 gündür devam ederken, genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı.

Balıkesir'de kaybolan Elif Kumal'ın son görüntüleri ortaya çıktı! - Resim: 1

Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta erkek arkadaşı E.G. ile kamp yapan ve bir süre tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan Kumal, 8 gündür jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince aranıyor.

Balıkesir'de kaybolan Elif Kumal'ın son görüntüleri ortaya çıktı! - Resim: 2

41 araç, 11 dron ve 414 kişiyle dağdaki patika yollarda araçla ve yaya olarak inceleme yapan ekipler, Kumal'a ulaşmak için bölgedeki tavuk çiftlikleri, depoları, sazlık alanları, dereleri ve çok sayıda noktayı da araştırıyor. 

Balıkesir'de kaybolan Elif Kumal'ın son görüntüleri ortaya çıktı! - Resim: 3

Jandarma dalgıçları gölete dalış yaparak Kumal'a ait iz bulmaya çalışıyor.

Balıkesir'de kaybolan Elif Kumal'ın son görüntüleri ortaya çıktı! - Resim: 4

Termal sonar arama cihazı, dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi bilen off-road ekipleri de destek veriyor.

