Balıkesir'de inşaat kazısında ortaya çıktı! Jandarma 24 saat nöbet tutuyor: Heyecanlandıran keşif
BALIKESİR’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel kazısı sırasında ortaya çıkanlar ekipleri harekete geçirdi.
Altınoluk Mahallesi Antandros Caddesi'ndeki boş arsada, yazlık ev yapılması için temel kazı çalışması başlatıldı.
Alanda çalışan iş makinesi operatörü, eski kalıntıları görünce duruma Edremit Belediyesi zabıta ekibine bildirdi.
İnşaat alanına gelen Balıkesir Müze Müdürü Aytekin Yılmaz ve arkeologlardan oluşan heyet, bölgede incelemelerde bulundu.
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Antandros Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat gözetiminde, inşaat sahasında kazı çalışmaları başlatıldı.