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Balıkesir'de inşaat kazısında ortaya çıktı! Jandarma 24 saat nöbet tutuyor: Heyecanlandıran keşif

Demirören Haber Ajansı
Balıkesir'de inşaat kazısında ortaya çıktı! Jandarma 24 saat nöbet tutuyor: Heyecanlandıran keşif

BALIKESİR’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel kazısı sırasında ortaya çıkanlar ekipleri harekete geçirdi.

Balıkesir'de inşaat kazısında ortaya çıktı! Jandarma 24 saat nöbet tutuyor: Heyecanlandıran keşif

Altınoluk Mahallesi Antandros Caddesi'ndeki boş arsada, yazlık ev yapılması için temel kazı çalışması başlatıldı. 

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Balıkesir'de inşaat kazısında ortaya çıktı! Jandarma 24 saat nöbet tutuyor: Heyecanlandıran keşif

Alanda çalışan iş makinesi operatörü, eski kalıntıları görünce duruma Edremit Belediyesi zabıta ekibine bildirdi. 

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Balıkesir'de inşaat kazısında ortaya çıktı! Jandarma 24 saat nöbet tutuyor: Heyecanlandıran keşif

İnşaat alanına gelen Balıkesir Müze Müdürü Aytekin Yılmaz ve arkeologlardan oluşan heyet, bölgede incelemelerde bulundu. 

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Balıkesir'de inşaat kazısında ortaya çıktı! Jandarma 24 saat nöbet tutuyor: Heyecanlandıran keşif

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Antandros Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat gözetiminde, inşaat sahasında kazı çalışmaları başlatıldı.

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