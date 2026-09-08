Balıkesir’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'de Susurluk-Bandırma kara yolunun Göbel Mahallesi mevkisinde, S.U. idaresindeki 45 BBF 732 plakalı otomobil kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek M.S.B. yönetimindeki 34 PTK 889 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü S.U. ile aynı araçtaki S.Ç. ve diğer araç sürücüsü M.S.B. ağır yaralandı. M.S.B'nin kızı E.G.B. ise hafif yaralandı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ç'nin hayatını kaybettiği, ağır yaralılardan S.U. ve M.S.B'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafik akışına kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.