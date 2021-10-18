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Balıkesir'de feci kaza! Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı; sürücüler öldü

Balıkesir'de feci kaza! Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı; sürücüler öldü

BALIKESİR'de otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler İbrahim Çelik ile Abdullah Topal yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de feci kaza! Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı; sürücüler öldü

Kaza, sabah saatlerinde Bandırma ilçesi Merinos mevkisinde meydana geldi. İbrahim Çelik yönetimindeki 10 U 7170 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Abdullah Topal yönetimindeki 17 HY 561 plakalı balık yüklü kapalı kasa minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. 

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Balıkesir'de feci kaza! Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı; sürücüler öldü

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta sıkışına Çelik ve Topal'ın hayatını kaybettiği belirledi. 

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Balıkesir'de feci kaza! Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı; sürücüler öldü

İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan İbrahim Çelik ile Abdullah Topal’ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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Balıkesir'de feci kaza! Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı; sürücüler öldü
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