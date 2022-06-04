Balıkesir'de deprem oldu! Bursa ve İstanbul da sallandı

Marmara Bölgesi"nde deprem oldu. Balıkesir ve Bursa fena sallandı. Depremin merkez üssünün Balıkesir'in Karesi ilçesi olduğu belirtiliyor...

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Balıkesir şiddetli depremle sarsıldı. Balıkesir'in Karesi ilçesi merkezli depremin şiddetinin 4.3 olduğu açıklanırken, büyük panik yaşandı. Deprem, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi...

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.3 ve merkez Karesi ilçesi Çaypınar mevkisi olarak açıklarken, AFAD depremin şiddetini 4.1 olarak duyurdu. Deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.