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Balıkesir'de bir kadın ceza yazan polisi tehdit etti

İhlas Haber Ajansı

BALIKESİR’in en işlek caddelerinden birisi olan Anafartalar Caddesi üzerinde aracı ile ikinci sıraya park eden genç kadın, polisle tartıştı. Ceza makbuzuna imza atmayan ve polisi şikayet edeceğini söyleyen kadın, "Çok samimi söylüyorum. Seninle çok pis uğraşacağım" diyerek olay yerinden ayrıldı. Vatandaşlar ise olup biteni meraklı gözlerle izledi.

BALIKESİR’in merkez Karesi ilçesinin yoğun caddelerinden birisi olan Anafartalar Caddesi’nde ikinci sıra park tartışması yaşandı. İkinci sıraya park eden bir aracın sürücüsü, polis ile tartıştı. Uzun süre durmadığını söyleyen kadın sürücü babası ile telefonla görüşerek içinde bulunduğu durumla ilgili bilgi verdi.

Polisin uzaktan kendisini gördüğünü ve ceza yazdığını iddia eden araç sürücüsü, daha sonra polisin hatalı parktan dolayı hazırladığı ceza makbuzunu reddetti. Makbuza imza atmak istemeyen kadın kendini görüntüleyen gazetecilere de "Cinayet mi var? Onu mu çekiyorsunuz? Çok komiksiniz gerçekten" dedi.

"Seninle çok pis uğraşacağım"

Ceza makbuzunu teslim alan sürücü, polis ile tartışmasını sürdürerek, "Çok samimi söylüyorum. Seninle çok pis uğraşacağım" diyerek olay yerinden ayrıldı.

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