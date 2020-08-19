Balıkesir'de baba kız 1 kilometreyle ayrıldı
BALIKESİR'de denizden dönen baba ile kızı, evlerine 1 kilometre kala kaza yaptı. Vince çarpan araçta baba ölüme giderken kızı hastaneye kaldırıldı.
Habil Kutluay’ın kullandığı 16 F 8649 otomobil, deniz dönüşü evlerine 1 kilometre kala yol kenarında araç çekmeye çalışan 10 RH 775 plakalı vince arkadan çarptı. Kaza sırasında sürücü Habil Kutluay feci şekilde can verdi. Kızı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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Polis kaza yerinde önlem alırken, vincin gece saatlerinde şarampole düşen 10 AAK 798 plakalı aracı çekmeye çalıştığı öğrenildi.
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Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi savcı incelemesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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