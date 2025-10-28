BIST 10.853
DOLAR 41,95
EURO 48,89
ALTIN 5.326,68
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu! Sabah saatlerinde panik

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu! Sabah saatlerinde panik

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi. Depremin artçıları sürüyor. İlçede saat 08.44'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"YENİ FAYLAR TETİKLEDİ"

 Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu yıkımın bilançosu ortaya çıktı
Foto Galeri Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu yıkımın bilançosu ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türk futbolunda bahis skandalı! Ahmet Çakar'ın söyledikleri olay oldu
Türk futbolunda bahis skandalı! Ahmet Çakar'ın söyledikleri olay oldu
ABD'nin yaptırım kararı sonrası Rus petrol şirketi Lukoil'den flaş karar
ABD'nin yaptırım kararı sonrası Rus petrol şirketi Lukoil'den flaş karar
Fidan, Karadağ Başbakanı Spajic ile görüştü
Fidan, Karadağ Başbakanı Spajic ile görüştü
Bakan Memişoğlu açıkladı! Depremde yaralananların sağlık durumu...
Bakan Memişoğlu açıkladı! Depremde yaralananların sağlık durumu...
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanında fahiş fiyat! Adisyonu görenler dilini yuttu
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanında fahiş fiyat! Adisyonu görenler dilini yuttu
Balıkesir 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı! Bir saat içinde 26 artçı deprem oldu
Balıkesir 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı! Bir saat içinde 26 artçı deprem oldu
Adana'da dehşet! Kendisini reddeden sevgilisini öldürüp intihar girişiminde bulundu
Adana'da dehşet! Kendisini reddeden sevgilisini öldürüp intihar girişiminde bulundu
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco: Oyuncularımızı çok iştahlılar
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco: Oyuncularımızı çok iştahlılar
Gaziosmanpaşa'da iki grup arasındaki silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı
Gaziosmanpaşa'da iki grup arasındaki silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Valilik duyurdu: Balıkesir'de okullar 1 gün tatil edildi
Balıkesir depremini yine bildi! Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama!
Balıkesir depremini yine bildi! Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama!
Deprem TGRT Haber canlı yayınına anbean yansıdı
Deprem TGRT Haber canlı yayınına anbean yansıdı