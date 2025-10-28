Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu yıkımın bilançosu ortaya çıktı
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadı. Panikle balkondan atlama sonucu 18 vatandaş yaralandı. 25 yapı hasarı olmak üzere 504 ihbar aldıklarını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kullanılmayan 3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığı bilgisini paylaştı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, kara yoluyla geldiği Sındırgı'da, depremde evleri ağır hasar gören ve sağanak nedeniyle ilçedeki kafelere sığınan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Bölgede hasar tespiti ve yardım çalışması yapan ekiplerle de bir araya gelen Yerlikaya, yıkılan binaların olduğu alanda incelemelerde bulundu. Yerlikaya, daha sonra Hükümet Konağı bahçesine kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Yerlikaya, daha öncesinde NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kara yolu ile Sındırgı'ya gidiyoruz. 20 kilometre yolumuz kaldı. Allah'a şükürler olsun depremden etkilenen illerden an itibarıyla gelen can kaybı ihbarı bulunmamaktadır. Cami, spor salonu ve okullar barınma amacıyla vatandaşlarımıza açılmıştır. Balıkesir genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır. İhbarlar tek tek değerlendirilmektedir."
Yerlikaya bir başka paylaşımında " Tekrar ediyorum, can kaybı yok. Kullanılmayan 3 bina, 1 dükkan yıkılan enkazımız var. Bunlar daha önceki depremden zarar gören binalar." ifadelerine yer verdi.