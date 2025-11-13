BIST 10.641
DOLAR 42,25
EURO 49,08
ALTIN 5.721,00
Balıkesir Sındırgı'da 1 dakika arayla iki deprem oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.20 ve 06.21'de 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin 7 ve 7,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4 dakika önce de 4.7 ile sallanmıştı

Sındırgı ilçesinde saat 06.16'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

