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Balıkesir Kazdağları'nda 17 asker kar yağışında mahsur kaldı! MSB helikopter görevlendirdi

Balıkesir Kazdağları'nda 17 asker kar yağışında mahsur kaldı! MSB helikopter görevlendirdi

BALIKESİR 'de kar yağışı nedeniyle 17 asker ile 4 Büyükşehir Belediyesi çalışanı Kazdağları'nda mahsur kaldı. Balıkesir Valiliği'nden askerlerin son durumuna ilişkin açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı arama- kurtarma helikopteri görevlendirildiğini açıkladı.

Balıkesir Kazdağları'nda 17 asker kar yağışında mahsur kaldı! MSB helikopter görevlendirdi

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin akşam yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldı. Gece saatlerinde başlayan kurtarma çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), mahsur kalan 17 asker 4 belediye işçisinin kurtarılması için arama- kurtarma helikopteri görevlendirildiğini açıkladı.

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Balıkesir Kazdağları'nda 17 asker kar yağışında mahsur kaldı! MSB helikopter görevlendirdi

Balıkesir Valisı Hasan Şıldak, Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalmasının ardından ekipleri koordine ediyor.
Kazdağları'nda askerler mahsur kaldı - Video

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Balıkesir Kazdağları'nda 17 asker kar yağışında mahsur kaldı! MSB helikopter görevlendirdi

Milli parkın Sarıkız bölgesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, komutanlığa bağlı askerlerin zaman zaman radar mevkisine gittiğini aktardı. Akşam saatlerinde bir grup askerin, önlerindeki Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle açtığı yoldan bu alana çıktığını ancak dönüşte yoğun kar yağışı ve tipiden yolun kapandığını dile getiren Şıldak, şöyle konuştu:

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Balıkesir Kazdağları'nda 17 asker kar yağışında mahsur kaldı! MSB helikopter görevlendirdi

"17 askerimiz 3 aracın içinde. Şu an araçların yakıtı var, sağlık durumları iyi. 4 de Büyükşehir Belediyesi personeli var, iş makinelerinin personeli. Büyükşehir ekipleri, AFAD, jandarma, Sağlık Müdürlüğümüzün ekiplerini, paletli ambulansı da gönderdik."

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