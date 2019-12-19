Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan İmam Hatipli ve Trabzonlu itirafı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan herkesi şaşırtan ilginç bir açıklama geldi. Yılmaz, kendi dönemlerinde makam sahibi olmak için İmam Hatipli ve Trabzonlu olmak gerektiğini söyledi.

Siyaset arenasında Trabzonlu olanların varlığı son yıllarda dikkat çekerken, bu durum bazen de tartışmalara yol açıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın sözleri bu durumu yeniden hatırlattı. 16 bakandan 4'ünün Trabzonlu olması bunun bariz örneği.

Makam için İmam Hatipli ve Trabzonlu olacaksın

2. Bandırma ve Çevresi Sempozyumu'nda konuşan Yılmaz, şunları söyledi; "Askeriyesinde, memurunda vesairesinde devleti temsil eden bir insan varlığı var aslında burada. Siyaseti demiyorum. Siyaseti Trabzon temsil ediyor, Karadenizliler. Makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu, bizim dönemde öyle."

Yücel Yılmaz kimdir?

Yılmaz, 1975 yılında Almanya'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Yılmaz, 8 şehirde yabancı dil eğitimi veren şirketini kurdu. Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevini belediye başkan adaylığı dolayısıyla bıraktı. 2014 yerel seçiminde Ak Parti'den Balıkesir, Karesi Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.