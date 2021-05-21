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Balıkesir Ayvalık'ta şiddetli fırtına: 20 tekne battı 1 evin çatısı uçtu

Balıkesir Ayvalık'ta şiddetli fırtına: 20 tekne battı 1 evin çatısı uçtu

BALIKESİR Ayvalık'ta sağanak yağışla beraber fırtına etkili oldu. Sabah saatlerinde şiddetini artıran fırtına nedeniyle, 20 tekne battı.

Balıkesir Ayvalık'ta şiddetli fırtına: 20 tekne battı 1 evin çatısı uçtu

Ayvalık ilçesinde saat 07.00 sıralarında sağanak yağış ile birlikte hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına etkili oldu.

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Balıkesir Ayvalık'ta şiddetli fırtına: 20 tekne battı 1 evin çatısı uçtu

Sağanak ve fırtına sahildeki balıkçı, gezi ve dalış teknelerine de zarar verdi.

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Balıkesir Ayvalık'ta şiddetli fırtına: 20 tekne battı 1 evin çatısı uçtu

Ayvalık ve Altınova sahillerinde ilk belirlemelere göre 20 tekne battı.

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Balıkesir Ayvalık'ta şiddetli fırtına: 20 tekne battı 1 evin çatısı uçtu

Bir evin çatısı uçtu: Sahil bandında kaldırım taşları fırtına nedeniyle söküldü. Altınova'da bir evin çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

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