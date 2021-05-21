Balıkesir Ayvalık'ta şiddetli fırtına: 20 tekne battı 1 evin çatısı uçtu
BALIKESİR Ayvalık'ta sağanak yağışla beraber fırtına etkili oldu. Sabah saatlerinde şiddetini artıran fırtına nedeniyle, 20 tekne battı.
Ayvalık ilçesinde saat 07.00 sıralarında sağanak yağış ile birlikte hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına etkili oldu.
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Sağanak ve fırtına sahildeki balıkçı, gezi ve dalış teknelerine de zarar verdi.
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Ayvalık ve Altınova sahillerinde ilk belirlemelere göre 20 tekne battı.
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Bir evin çatısı uçtu: Sahil bandında kaldırım taşları fırtına nedeniyle söküldü. Altınova'da bir evin çatısı fırtına nedeniyle uçtu.
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