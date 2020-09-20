Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını! Şeytan Sofrası'nda başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Şeytan Sofrası mevkisindeki Küçükköy Mahallesi'nde yer alan ormanlık alandaki yangın yerleşim yerlerine yaklaşınca evler boşaltıldı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 70 araç ve 405 personel ile ekiplerimiz; Ayvalık’taki yangına etkin ve yoğun şekilde müdahale ediyor. Yangını büyük ölçüde kontrol altına almış durumdayız” dedi.