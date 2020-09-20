Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını! Şeytan Sofrası'nda başladı
AYVALIK'ta çıkan orman yangını büyük korku yarattı. Şeytan Sofrası mevkisindeki Küçükköy Mahallesi'nde yer alan ormanlık alandaki yangın yerleşim yerlerine yaklaşınca evler boşaltıldı. Yangın kısmen kontrol altına alındı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Şeytan Sofrası mevkisindeki Küçükköy Mahallesi'nde yer alan ormanlık alandaki yangın yerleşim yerlerine yaklaşınca evler boşaltıldı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 70 araç ve 405 personel ile ekiplerimiz; Ayvalık’taki yangına etkin ve yoğun şekilde müdahale ediyor. Yangını büyük ölçüde kontrol altına almış durumdayız” dedi.
Şeytan Sofrası mevkisindeki Küçükköy Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına 60 arazöz, 4 dozer ve 300 kişilik ekiple müdahale ediliyor.
Açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 70 araç ve 405 personel ile ekiplerimiz; Ayvalık’taki yangına etkin ve yoğun şekilde müdahale ediyor. Yangını büyük ölçüde kontrol altına almış durumdayız” dedi.
Bölgeye ulaşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, Badavut mevkisinde başlayan yangının 20 ila 40 hektar arasındaki bir alanda etkili olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Rüzgarın saatte 50 kilometre hızla esmesinden dolayı alevlerin yayıldığını anlatan Şıldak, şöyle devam etti: