Balıkçının ağlarına takıldı denizden çıkarıldı tarihçi Necdet Sakaoğlu'ndan ilginç iddia
BARTIN’ın Amasra ilçesinde 6 ay önce bir balıkçı tarafından ağlara takılmasıyla çıkarılan kaya parçasında ne yosun ne midye var. Farklı renkler barındıran gizemli kaya için tarihçi Necdet Sakaoğlu ilginç bir iddiada bulundu.
Amasra'da balıkçılık yapan Yaşar Yıldırım, 6 ay önce teknesiyle Küçük Liman Mevkii’nin 2,5 mil açığında, 100 metre derinliğinde ağlarına ilginç bir kaya takıldı. Kayayı tekneye alan Yaşar Yıldırım, Büyük Liman Mevkii’ne bıraktı.
Üst kısmı yeşil alt kısmı demir görünümlü renkler var: 1 metre boyunda yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki kayanın üst kısmında yeşil renk bulunurken, alt kısmına doğru demir görünümlü renkler bulunuyor. Aradan geçen zamanda kimsenin dikkatini çekmeyen kaya parçası Amasra’da yaşamaya başlayan tarih araştırmacısı Necdet Sakaoğlu’nun dikkatini çekti. Sakaoğlu, kaya ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu.
Yosun yok midye yapışması yok tertemiz kalmış: Sakaoğlu, denizden çıkan kayaların yosunlu ve denizi yansıtan bakteri ya da izler taşıması gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:
"Ben Amasra tarihi ile ilgilendiğim için, aşağı yukarı buradaki taşların ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ama Büyük Liman’da benim gördüğüm bu taş buraya yabancı bir taştır. Limanda yürürken bana arkadaşlarım kayayı göstererek, denizden çıktığını söyledi.