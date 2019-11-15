Balık tutmaya gitti bulduğu şeyler tam 7,5 milyon yıllık çıktı
KAYSERİ'nin Yamula Barajı kıyısında gerçekleşen kazı çalışmalarının bitmesinin ardından bir file ait olduğu düşünülen çeşitli fosiller ele geçirildi.
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlatılan ve bu yıl 30 Ekim'de tamamlanan kazı çalışmalarında at, zürafa, gergedan ve filin atası olarak bilinen 'Choerolophodon' bulunmuştu. Ancak bölgeden ayrılan ekiplerin ardından balık tutmaya giden Sancar Ateş isimli bir vatandaş, bulduklarıyla 'yok artık' dedirtti.
Baraj kıyısında fosil fark eden Ateş, durumu hemen Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede yeni çalışma başlatan ekipler, file ait olduğu tahmin edilen 7,5 milyon yıllık yeni fosil buldu.
Uzman Antropolog Ömer Dağ, çeşitli fosiller bulunduğu kazı alanında çalışmaların 30 Ekim'de tamamlandığını söyleyerek, "Burada 1 haftalık kazı çalışması başlattık. Yüzeyde var olan fosilleri numaralandırıp Bilim Merkezi'ne taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.
Tam 7,5 milyon yıllık: Fosilin daha önce bulunan fosiller gibi 7,5 milyon yıllık olduğunu söyleyen Dağ, "Bu bulduğumuz fosil file ait oluyor." diyerek açıklamalarına şu şekilde devam etti: