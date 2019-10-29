Balık kokulu vajinal akıntı neden olur ağrı ve yanma da varsa...

Vajinal akıntı neden olur nasıl tedavi edilir? Kadınlarda yaygın olarak görülen balık kokulu akıntı çoğunlukla doğal olmayan akıntılar arasında yer alır. Balık kokulu vajinal akıntınız varsa bakteriyel bir enfeksiyon geçiriyorsunuz demektir. Balık kokulu akıntı tedavisi için antibakteriyel ilaç kullanmanız gerekir.

Balık kokulu vajinal akıntı kadınların doktora başvurma sebeplerinin başında gelir. Vajinal akıntılar genel olarak kadın hastalıklarında sıklıkla karşılaşılan sorunlardan. Ancak her vajinal akıntı bir hastalık belirtisi değildir. Vajinanın doğru ıslaklıkta olması, cinsel ilişkide rahatlık ve kadın üreme organlarının doğru ph'da kalması için vajinal akıntılar hayati öneme sahiptir. Ancak kimi zaman bakteriler, kimi zaman mantar sporları kimi zaman da kullanılan bazı ilaçlar vajinanın nem dengesini bozabilir, florasını değiştirebilir. Bu tip bir durumda vajinal akıntılar artabileceği gibi kötü koku ve renge de sahip olabilir. Vajinal akıntılar arasında kadınların en sık sorun yaşadıkları akıntı türü balık kokulu akıntıdır. Eğer balık gibi kokan vajinal akıntınız varsa doğal olmayan bir vajinal akıntı sorunu yaşıyorsunuz demektir. Bakteriyel vaginosis adıyla anılan bu hastalık kötü kokulu, bol miktarda gri-beyaz köpüklü hafif sarımsı vajinal akıntı ile birlikte görülür. Vajinal akıntıda tipik olarak balık kokusu bulunmaktadır. Ayrıca cinsel ilişki sırasında şiddetli ağrı hissedilir. Balık kokulu vajinal akıntı tedavisinde ağızdan ve vajinal yoldan antibakteriyel ilaçlar kullanılmalıdır.

Normal olan vajinal akıntı nasıl olmalı nasıl kokmalı?

Vajinal akıntınızın bir hastalık belirtisi olup olmadığını anlamanız için öncelikle normal vajinal akıntıların nasıl olması gerektiğini öğrenmenizde fayda var. Normal şartlarda vajinal akıntınızın berrak ve yumurtanın akı gibi olması gerekmektedir. Baskın bir kokusunun olmaması da önemli. Normal vajinal akıntıların miktarı sizde kaşıntı yanma gibi rahatsızlıklar yaratmaz. Cinsel ilişkiyi kolaylaştırır, ağrı ve acı hissi oluşturmaz.

Normal kabul edilen vajinal akıntıların miktarı ve rengi bazı özel durumlarda değişiklik gösterebilir. Kadınların hormonal etki altında oldukları adet kanaması önceki, cinsel uyarılma sonrası, gebelik gibi dönemlerde vajinal akıntının miktarı artabilir. Ancak kokusunun normal olması ve sizi rahatsız etmemesi şart.

Hastalıklı vajinal akıntı nasıl olur?

Akıntı koyu sarı, yeşil, kahverengi, kanlı, köpüklü, kötü kokulu ise, beraberinde ağrı, idrar yaparken yanma, normal dışı kanama gibi belirtilerle seyrediyorsa çoğu durumda genital enfeksiyona işaret eder.

Mantar enfeksiyonları: Vajinadan gelen kokusuz, peynirimsi veya süt beyaz akıntılar mantar enfeksiyonu ile ilişkilidir. Hastalarda yanma ve kaşıntı şikayetleri vardır. İlaçlı tedavi şarttır.

Cinsel ilişkiyle bulaşan enfeksiyonlar (Trikomonas) Trichomonas vaginalis mikroorganizması cinsel ilişki ile bulaşarak vajinal enfeksiyona yol açar. Sarı veya yeşilimtırak, köpüklü, kötü kokulu bol vajinal akıntı ve vajinal yanma, vulvada kaşıntı bulguları ile karakterizedir. Tedavide antibiyotikler kullanılır.

Gardnerella akıntısı: Trikomonasa benzer, kokuludur sarımsı yeşil renktedir. Ama trikomonas gibi köpüklü değildir.

Vajinal akıntının kanser belirtisi olabilir mi?

Kahverengi vajinal akıntı: Serviks kanseri, pelvik inflamatuar hastalıklar (PID), perimenopoz, menopoz, ya da gonore (bel soğukluğu) gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklarda görülür.

Pamukçuk - Candida albicans: Mantar türünün neden olduğu maya enfeksiyonudur. Vajina ve ağız gibi vücudun nemli bölgelerinde görülür.

Vajinal akıntı tümöral bir oluşum nedeni ile de olabilir. Akıntının karakteri sümüksü kıvamda ve bol miktarda, üzerinde ince çizgiler halinde kan bulunan yapıdadır.

Rahim kanseri; Enfeksiyon dışında, ender görülse de kanlı akıntının kötü kokulu olması rahim ağzı kanserini akla getirmelidir. Buradaki kötü koku doku harabiyeti kaynaklıdır.

Yumurtalık kanallarının kanseri: Et suyu renkli akıntı mevcuttur ve hastalarda alt karın ağrısı görülür.

Vajinal akıntılarda teşhis konulur?

Vajinal akıntılarda doğru teşhisin konulması için vajinada akıntının şeklini, rengini ve kokusunu değiştiren organizmanın doğru teşhis edilmiş olması gerekir. Bunun için doktor muayenesi, görüntülemenin yanında hastadan alınan akıntı ve doku örnekleri laboratuvar ortamında analiz edilir. Vajinal kültür ve smear testi de teşhis için en çok kullanılan test yöntemleridir. Vajinal akıntıya neden olan organizma tam olarak tespit edildiğinde vajinal akıntının tedavisi uygun ilaçlarla yapılır.