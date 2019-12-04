Balerin Ceren Özdemir cinayetinde yeni bilgi! Katil zanlısını ablası görmüş

''Bıçak kalbini ikiye bölmüş'': Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Özdemir'in ölümüne ilişkin şu açıklamayı yaptı; '"Doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuz göğsünden ön taraftan, kalbin sağ yanından muhtemelen büyük bir bıçakla yaralanmış. Çünkü doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuzun kalbini ikiye bölmüş bıçak. Vücudun ana damarını kesmiş ve karaciğere de saplanan büyük bir facia. Doktorlarımız ellerinden gelen bütün çabayı ortaya koymuşlar. Burada tıbbi anlamda doktorlarımız tüm müdahaleleri yapmalarına rağmen evladımızı ne yazık ki kaybettik."