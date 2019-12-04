Balerin Ceren Özdemir cinayetinde yeni bilgi! Katil zanlısını ablası görmüş
ORDU 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir cinayetiyle sarsıldı, katil zanlısını ablası camdan gördü. Ceren Özdemir'in cenazesi bugün kaldırılıyor, Türkiye bu cinayeti konuşuyor.
Türkiye'nin konuştuğu olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Ordu'da meydana geldi. Balerin Ceren Özdemir, evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbini ikiye bölen bıçakla yaşamını yitiren 20 yaşındaki genç kızın katiline ilişkin yeni gelişmeler var.
Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan Ceren Özdemir, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi müzik bölümü ikinci sınıf öğrencisiydi. Antrenmandan çıkıp evine giden Ceren, Zafer-i Milli Mahallesindeki evine girmek üzereyken karın ve göğüs bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdi.
''Bıçak kalbini ikiye bölmüş'': Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Özdemir'in ölümüne ilişkin şu açıklamayı yaptı; '"Doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuz göğsünden ön taraftan, kalbin sağ yanından muhtemelen büyük bir bıçakla yaralanmış. Çünkü doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuzun kalbini ikiye bölmüş bıçak. Vücudun ana damarını kesmiş ve karaciğere de saplanan büyük bir facia. Doktorlarımız ellerinden gelen bütün çabayı ortaya koymuşlar. Burada tıbbi anlamda doktorlarımız tüm müdahaleleri yapmalarına rağmen evladımızı ne yazık ki kaybettik."
Kurye hayır yanıtı alınca... : Cinayeti soruşturan polis ekipleri bu sabah bir ipucuna ulaştı. Bölgedeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını tarayan polisler, 2 kardeşin evine yemek siparişi getiren kurye M.D.'nin, bir süre önce Ceren'e arkadaşlık teklifi ettiğini öğrendi.