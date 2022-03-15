Balayına gitmek yerine 37 dakikada 255 adet çöp şiş yedi! Üstüne bir de 26 bin lira kazandı

“Zayıflayıp evlendim ve 26 bin 500 TL’yi kazandım”

Daha önceden 150 kilodan 58 kiloya kadar düştüğünü belirten Dursun şöyle konuştu: “Ben zaten 2 ile 3 senedir bu yarışmayı düzenleyenleri sosyal medya hesaplarından takip ediyordum. Eşimle sevgili iken kendisine beni çöp şiş yemeye götür dedim. Ama bana nişanlanınca götüreyim dedi. Daha sonra nişanlandık ve evlenince götüreyim dedi. Evlendik ben götüremem dedi. Bana ya balayına ya da çöp şiş yemeye götürme seçeneğini sundu. Ben de balayına gitmek istemiyorum, çöp şiş yemeye götür dedim ve buraya geldim."