Bal satışıyla tanınan Ekrem İncel yatak odasını görünce şok oldu!

Yatak odasını kontrol etti

Yatak odasını kontrol eden Ekrem İncel, dolap içinde bulunan çelik kasa ile çekmecelerde bulunan ziynet eşyalarının yerinde bulunmadığını fark etti. İncel, durumu site güvenliğine ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri bir süre villada inceleme yaptı.