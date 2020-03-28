Bakteri ve virüslerle savaşan demirhindi nedir şerbeti nasıl yapılır?

Demirhindi en önemli vitaminlerden biri olan B vitamini içerir. B vitamini familyasının önemli bir parçası olan demirhindi, sinir fonksiyonlarının iyileşmesine yardımcıdır. Demirhindi aktif kalmanıza, reflekslerinizi korumanıza ve güçlü kalmanıza yardımcı olabilecek sinir fonksiyonlarının yanı sıra kas gelişimini de geliştirmekten sorumludur.