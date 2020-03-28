Bakteri ve virüslerle savaşan demirhindi nedir şerbeti nasıl yapılır?
Beslenme Uzmanı Ender Saraç'ın da önerileri arasında yer alan mucizevi yararlarıyla bilinen demirhindi nedir şerbeti nasıl yapılır?
Demirhindi en önemli vitaminlerden biri olan B vitamini içerir. B vitamini familyasının önemli bir parçası olan demirhindi, sinir fonksiyonlarının iyileşmesine yardımcıdır. Demirhindi aktif kalmanıza, reflekslerinizi korumanıza ve güçlü kalmanıza yardımcı olabilecek sinir fonksiyonlarının yanı sıra kas gelişimini de geliştirmekten sorumludur.
Güçlü bir bağışıklık sistemi
Bağışıklık sistemi için oldukça etkili bir meyvedir. Demirhindi, bronşit ve göz inflamasyonları için ilaç işlevi görüyor. Özellikle kışın ve mevsim geçişlerinde bolca tüketilmesinde yarar var.
Karaciğeri 20 yaş gençleştiriyor
Aynı zamanda demirhindi karaciğer hastalıkları konusunda da oldukça faydalı bir besin. Demirhindi ile hazırlanan kürlerin karaciğeri 20 yaş gençleştirdiği söyleniyor.
Bakteri ve virüslerle savaşır!
Demirhindinin öz yağı bakteri ve virüslerle savaşır, solunum yoluyla bulaşan hastalıklara karşı güçlü bir savunma mekanizması yaratır.