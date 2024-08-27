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Bakırköy'de üst geçide çarpan tır İETT otobüsünün üzerine devrildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Bakırköy'de üst geçide çarpan tır İETT otobüsünün üzerine devrildi

Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu yaralıların olduğu belirtildi.

Bakırköy'de üst geçide çarpan tır İETT otobüsünün üzerine devrildi

Bakırköy sahil yolunda Florya istikametine seyir halinde olan bir tır, üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yanında seyreden İETT otobüsünün üstüne doğru devrildi.

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Bakırköy'de üst geçide çarpan tır İETT otobüsünün üzerine devrildi

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Bakırköy'de üst geçide çarpan tır İETT otobüsünün üzerine devrildi

Yaralıların olduğu belirtilen kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

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Bakırköy'de üst geçide çarpan tır İETT otobüsünün üzerine devrildi
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