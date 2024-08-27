Bakırköy'de üst geçide çarpan tır İETT otobüsünün üzerine devrildi
Anadolu Ajansı
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Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu yaralıların olduğu belirtildi.
Bakırköy sahil yolunda Florya istikametine seyir halinde olan bir tır, üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yanında seyreden İETT otobüsünün üstüne doğru devrildi.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yaralıların olduğu belirtilen kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
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