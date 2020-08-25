Bakırköy'de metrobüs alev alev yanıyor feci görüntüler
BAKIRKÖY İncirli'de metrobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplerin araca müdahalesi sürüyor. Yangını nedeniyle D-100 Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendiriliyor
Bakırköy'de korku dolu dakikalar yaşanıyor.
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İncirli'de metrobüste henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Ekiplerin alev alev yanan araca müdahalesi sürüyor. Yangın sonrası metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor.
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