Bakırköy'de avukatı ve davacıyı öldürdü! Katilin ifadesi kan dondurdu

Daha önce davanın geri çekilmesi için Avukat Servet Bakırtaş'a ve Öznur Tufan'a baskı yaptığı tespit edilen katil zanlısının ifadesinde, “Cinayet işlemeye dün sabah karar verdim. Avukat Servet Bakırtaş'ın bürosuna müşteri olarak girdim. Abdullah Türkoğlu içeri girdiğimde beni tanımadı. Daha sonra kendimi tanıtıp bana yaptıklarının cezasını çekeceklerini söyledim. Bana doğru hamle yapınca silahımı çıkarak ona doğru ateş açtım.