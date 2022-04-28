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Bakın komedyen Hasan Can Kaya'nın en büyük fantezisi neymiş!

Bakın komedyen Hasan Can Kaya'nın en büyük fantezisi neymiş!

Konuşamayanlar programı ile kısa sürede büyük hayran kitlesine sahip olan Hasan Can Kaya katıldığı bir törende dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakın komedyen Hasan Can Kaya'nın en büyük fantezisi neymiş!

Konuşanlar programı ile kısa sürede tanınan  komedyen Hasan Can Kaya, Kültür Üniversitesi’nde düzenlenen özel söyleşide gençlerle bir araya geldi, gençlerin sorularını yanıtladı. 

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Bakın komedyen Hasan Can Kaya'nın en büyük fantezisi neymiş!

Öğrencilerle kariyer ve gelecek planları hakkında konuşan ünlü komedyen, “En büyük fanteziniz ne?” sorusuna cevap verdi.  

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Bakın komedyen Hasan Can Kaya'nın en büyük fantezisi neymiş!

“En büyük mesleki fantezim İngilizce stand-up yapmak” yanıtını verdi. Ünlü komedyene, ‘Kariyer Onursal Ödülleri’nde layık görüldüğü ‘yılın en beğenilen talk show programı’ ödülü de takdim edildi.

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Bakın komedyen Hasan Can Kaya'nın en büyük fantezisi neymiş!

Hasan Can Kaya, genç hayranlarıyla Üniversite buluşmalarına devam edeceğiniz söyledi.

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