Bakın komedyen Hasan Can Kaya'nın en büyük fantezisi neymiş!
Konuşamayanlar programı ile kısa sürede büyük hayran kitlesine sahip olan Hasan Can Kaya katıldığı bir törende dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Konuşanlar programı ile kısa sürede tanınan komedyen Hasan Can Kaya, Kültür Üniversitesi’nde düzenlenen özel söyleşide gençlerle bir araya geldi, gençlerin sorularını yanıtladı.
Öğrencilerle kariyer ve gelecek planları hakkında konuşan ünlü komedyen, “En büyük fanteziniz ne?” sorusuna cevap verdi.
“En büyük mesleki fantezim İngilizce stand-up yapmak” yanıtını verdi. Ünlü komedyene, ‘Kariyer Onursal Ödülleri’nde layık görüldüğü ‘yılın en beğenilen talk show programı’ ödülü de takdim edildi.
Hasan Can Kaya, genç hayranlarıyla Üniversite buluşmalarına devam edeceğiniz söyledi.