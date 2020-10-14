Bakın bizim de ışıklarımız yanıyor

Bak bizim de evlerimizin ışığı yanıyor!

Gece gece Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Engin Yıldırım’ın Anayasa Mahkemesi’nin görüntüsünü paylaşıp“ ışıklar yanıyor” twetini görünce “n’oluyoruz?” dedim.

“yine mi bu millete uzun bir gece yaşatacaklar” diye de açıkçası ürperdim.

Neticede, bu kısa cümlenin ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Çok yakın geçmişimizde Genelkurmay Başkanlığı’nın fotoğrafını paylaşıp "ışıkları yanıyor “denildiğinde, “genç subaylar rahatsız” manşetleri atıldığında nelerin geldiğini hep birlikte gördük.

Paylaşımı yapan kişi öyle sıradan biri değil.

Genç subay da değil...

Anayasa Mahkemesi’nin 16 üyesinden biri.Böyle bir cümleyi gece gece nasıl olur da yazar ve paylaşır?

Bu açıkça bir darbe tehditi…

Demokrasiye balans ayarı.

Ki, paylaşımına hemen İç İşleri Bakanlığı’nın “ışıklarımız hiç sönmüyor” diyerek karşılık vermesi üzerine sosyal medya üzerinden de çığ gibi tepkiler gelince“hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil “şeklinde ikinci bir paylaşımda bulunarak, normal bina ışıklandırması gibi yan çizen paylaşım yaptı, ardından da hemen twetini kapattı.

Ama ok yaydan bir kere çıktı.

Bu andan itibaren bu milleti ikinci attığın basit yan çizme twetinle kandıramazsın. Anayasa Mahkemesi’nde bu saatte çalışıyor musun da, çalışıyor imajı vererek bu paylaşımı yapıyorsun?

Maksadın ne?

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Toplumsal hafızamızı canlandıran ve kesinlikle kabul etmemiz mümkün olmayan bir cümleyi paylaşarak ne yapmak istedin. Kime mesaj verdin?

Ve ben bu yazıyı yazdığım sıcak saatlerde devletin tüm kurumları tepkilerini açıklarken, sosyal medyada halkın tepkisi çığ gibi büyürken, kalkıp evlerinin ışıklarını yakıp, sabaha kadar açık tutarken ne ilginçtir bu yargıcın darbe teşebbüsü imasını içeren paylaşımı için çalıştığı kurum olan Anayasa Mahkemesi’nden yanlış anlaşılmıştır ya da kastı aşmıştır gibi tek bir açıklayıcı cümle gelmedi.

Bu paylaşımı gören , duyan herkes kastın çok ötesinde imalı bir durum olduğunu da bilecek olgunlukta. Çünkü, bu kişi öyle sıradan senin benim gibi insan değil. 54 yaşında. Koskoca Prof. yani, aklı başında. Hukuki terimlere en üst bilgi düzeyinde hakim olan birinin böyle bir cümlesinin nereye gideceğini bilmemesi, kestirmemesi, öngörmemesi mümkün değil.

Kesinlikle bu yargı üyesi derhal istifa etmeli, ya da görevden alınmalı.

Kimse bu milletin toplumsal hafızasının ayarlarıyla oynamaya kalkmasın, yeltenmesin. Bu milletin iradesi ortada. Demokrasiye rot balans ayarı vermeye kalkan darbeci zihniyete artık yer yok. 15 Temmuz’da nelerin olduğunu görmedilerse tabii durum başka…

Cevaplarını bir kere daha alırlar.