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Bakın bizim de ışıklarımız yanıyor

Gece gece içeride hiç kimsenin olmadığı AYM'nin fotoğraflarını paylaşıp altına "ışıklar yanıyor" diyen bir yargıcın bu cümlesi öyle sıradan basit bir kastı aşan paylaşımı değil, basbayağı bu toplumun hafızasında "darbe tehditi" imasını çağrıştırmaktır.

Cennet CANKILIÇcennet@internethaber.com

Bak bizim de evlerimizin ışığı yanıyor!

 

Gece gece Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof.  Engin Yıldırım’ın Anayasa Mahkemesi’nin  görüntüsünü paylaşıp“ ışıklar yanıyor” twetini görünce  “n’oluyoruz?” dedim.

  “yine mi  bu millete uzun bir gece yaşatacaklar” diye de açıkçası ürperdim.

 Neticede, bu kısa cümlenin ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Çok yakın geçmişimizde Genelkurmay Başkanlığı’nın  fotoğrafını paylaşıp "ışıkları yanıyor “denildiğinde, “genç subaylar rahatsız” manşetleri atıldığında nelerin geldiğini hep birlikte gördük.

Paylaşımı yapan kişi öyle sıradan biri değil.

Genç subay da değil...

Anayasa Mahkemesi’nin 16 üyesinden biri.Böyle bir cümleyi gece gece nasıl olur da yazar ve paylaşır?

Bu açıkça bir darbe tehditi…

Demokrasiye balans ayarı.

Ki, paylaşımına hemen İç İşleri Bakanlığı’nın “ışıklarımız hiç sönmüyor” diyerek karşılık vermesi üzerine  sosyal medya üzerinden de çığ gibi tepkiler gelince“hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil “şeklinde ikinci bir paylaşımda bulunarak, normal bina ışıklandırması gibi  yan çizen  paylaşım yaptı, ardından da hemen  twetini kapattı.

Ama  ok yaydan bir kere çıktı.

Bu andan itibaren bu milleti ikinci attığın basit  yan çizme twetinle kandıramazsın. Anayasa Mahkemesi’nde bu saatte  çalışıyor musun da,  çalışıyor imajı vererek bu paylaşımı yapıyorsun?

Maksadın ne?

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Toplumsal hafızamızı canlandıran ve kesinlikle kabul etmemiz mümkün olmayan bir cümleyi paylaşarak ne yapmak istedin. Kime mesaj verdin?

Ve ben bu yazıyı yazdığım sıcak saatlerde devletin tüm kurumları  tepkilerini  açıklarken, sosyal medyada halkın tepkisi çığ gibi büyürken, kalkıp evlerinin ışıklarını  yakıp, sabaha kadar açık tutarken  ne ilginçtir bu yargıcın darbe teşebbüsü  imasını içeren paylaşımı için  çalıştığı kurum olan Anayasa Mahkemesi’nden yanlış anlaşılmıştır ya da kastı aşmıştır gibi tek bir açıklayıcı cümle gelmedi.

Bu paylaşımı gören , duyan  herkes  kastın çok ötesinde imalı bir durum olduğunu da bilecek olgunlukta. Çünkü, bu kişi öyle sıradan senin benim gibi insan değil. 54 yaşında. Koskoca  Prof. yani, aklı başında. Hukuki terimlere en üst bilgi düzeyinde hakim olan birinin böyle bir cümlesinin nereye gideceğini bilmemesi, kestirmemesi, öngörmemesi mümkün değil.

Kesinlikle bu yargı üyesi derhal  istifa etmeli, ya da görevden alınmalı.

Kimse bu milletin toplumsal hafızasının ayarlarıyla oynamaya kalkmasın, yeltenmesin. Bu milletin iradesi ortada. Demokrasiye rot balans ayarı vermeye kalkan darbeci zihniyete artık yer yok.  15 Temmuz’da nelerin olduğunu görmedilerse tabii durum başka…

Cevaplarını bir kere daha alırlar.

AYM İç İşleri Bakanı Cumhurbaşkanlı
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